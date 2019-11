Neige : la députée du Vercors Célia de Lavergne interpelle le gouvernement sur d'éventuelles indemnisations

Drôme, France

Alors que des foyers sont encore privés d'électricité en Drôme Ardèche ce mardi soir, la neige s'est invitée au débat aux questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale.

La députée du Vercors, Célia de Lavergne a demandé si des indemnités étaient envisagées : "A circonstances exceptionnelles, réponse exceptionnelle : comment nos collectivités, nos acteurs économiques, agriculteurs, commerçants, les populations vont elles être indemnisées des conséquences de cet épisode météorologique exceptionnel?"

La question était posée au Premier Ministre, mais c'est la ministre de la transition écologique Elisabeth Borne qui répond : "si je suis bien consciente que le temps paraît long et souvent trop long dans ce genre de circonstances pour les foyers concernés, je peux vous assurer que le maximum a été fait pour rétablir la situation aussi rapidement que possible. (...) Des interventions vont encore se poursuivre dans les prochains jours, notamment pour réaliser les réparations définitives ou pour remplacer les groupes électrogènes qui avaient été mis en place. Viendra ensuite effectivement le temps du bilan des dégâts et je peux vous assurer de l'engagement de l'Etat aux côtés des territoires qui ont été victimes de ces intempéries."

Des communes coupées du monde

La députée Célia de Lavergne a aussi insisté sur les problèmes de communication engendrés par la neige :" Quatre jours, quatre jours que nous venons de vivre dans la Drôme, sans électricité, sans réseau téléphonique ni fixe, ni mobile, sans liaison radio pour les pompiers. (...) Il faudra, le temps venu, faire un retour d'expérience de ce que nous avons vécu sur le terrain, notamment en termes de télécommunications, puisque nous avons été complètement déconnectés sur certains territoires."

La ministre n'a pas répondu sur cet aspect là.