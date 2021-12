Neige : la station de La Pierre Saint-Martin fermée ce dimanche à cause de la météo

Alors que la station de ski de La Pierre Saint-Martin venait de rouvrir le samedi 4 décembre, elle reste fermée ce dimanche. Cette fermeture s'est imposée ce matin après le constat qu'il y avait beaucoup de congères sur les pistes. Sur place, les conditions météorologiques restent mauvaises, il neige et il y a du vent. Les dameuses passeront dans la nuit de dimanche à lundi et une décision sera prise après cela sur l'ouverture ou la fermeture du domaine skiable lundi.

Des pistes encombrées de congères

Le responsable de la station, Dominique Rousseu fait le point sur la situation : "Ce sont des pistes qui ont été travaillées toute la nuit, on a damé les pistes qui étaient ouvrables et qu'on avait prévu à l'ouverture ce matin. Il a neigé, on a eu surtout beaucoup de déplacements de congères sur ces pistes-là. On a eu beaucoup de mal à travailler dessus, et pour un résultat pas convainquant pour qu'on puisse ouvrir ces pistes commercialement à la clientèle."

Dominique Rousseu, responsable de la station de La Pierre Saint-Martin Copier

"On a du vent, il neige en même temps, poursuit Dominique Rousseu. Cet après-midi, ils ont prévu des cumuls relativement importants donc ça ne va que s'accentuer et c'est pour cette raison qu'on a décidé de laisser le domaine fermé." L'idée est d'attendre puis travailler la neige la nuit prochaine.

Concernant la station de ski de Gourette, l'office de tourisme contacté ce dimanche matin précisait que seul l'espace débutant était accessible, le reste du domaine est fermé.

A noter aussi que l'accès à la station de ski du Somport est compliqué, en raison du risque d'avalanches. La préfecture a décidé ce dimanche 5 décembre de fermer la nationale 134, la route du col du Somport.