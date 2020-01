Neige : la tempête Gloria ne devrait déborder que très peu sur l'Ariège et l'Aude

Selon les prévisionnistes de Météo France, la tempête Gloria devrait surtout frapper les Pyrénées-Orientales à partir de mardi 21 janvier et quasiment se cantonner aux frontières du département. Quelques chutes de neige sont attendues sur les massifs d'Orlu et Saint-Barthélemy, en Ariège.

Ax-les-Thermes, France

La neige devrait se cantonner à une toute petite partie de l'Ariège. La tempête Gloria va frapper les Pyrénées à partir de la nuit du 20 au 21 janvier. Mais elle devrait se cantonner aux Pyrénées-Orientales, le département a été placé en vigilance orange neige-verglas et pluie inondations. De fortes précipitations qui devraient déborder très légèrement dans l'Ariège, sur le sud massif de l'Orlu où 30 centimètres pourraient tomber localement mardi, avec une limite pluie-neige à 1400 mètres. Des flocons sont également attendus vers le pic de Saint-Barthelemy.

Mercredi, il devrait encore neiger, avec une disparité entre le nord du massif de l'Orlu et le sud, plus enneigé. Meteo France prévoit entre 5 et 15 cm aux Monts d'Olmes, même chose à Ascou-Pailhères, avec une limite pluie-neige plus élevée, autour de 1700 mètres. Conséquence, l'indice de risque des avalanches passera dès demain 3/5 sur l'Orlu et Saint Barthelmy, 2/5 pour le reste des massifs.