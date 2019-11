Neige : les amateurs de glisse se réjouissent de l'ouverture de la station de ski de Lans-en-Vercors

Lans-en-Vercors, France

Les chutes de neiges de la semaine dernière ont donné le sourire à certains. Les skieurs et autres snowboarders ont pu faire leur première sortie de l'année ce weekend en Isère. Et en particulier à Lans-en-Vercors, où il y a 40 centimètres de neige fraîche en bas des pistes. La station est aussi la seule à avoir ouvert ce mercredi, pour le plus grand plaisir des fans de glisse.

"Avec une journée comme ça, on ne peut pas rester au bureau !"

Avec 20 pistes ouvertes sur 26, il y avait la queue aux caisses dès l'ouverture de la station. "Avec une journée comme ça, on ne peut pas rester au bureau", raconte Loïc, qui a posé une RTT spécialement pour sa première journée de ski de la saison. "Il y a des journée qu'on ne peut pas manquer", enchaîne Christian. "Il fait beau, il y a de la bonne neige, il fait froid... De la neige comme ça, on en a généralement au mois de décembre ou de janvier, pas fin novembre."

Certains skieurs sont arrivés dès l'ouverture des remontées mécaniques. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Renaud, lui, est enseignant. Il ne travaille pas le mercredi, alors il en a profité pour chausser les skis avec son fils. "On voulait venir dimanche, mais il y avait tellement de monde aux caisses qu'on a renoncé. Donc cette fois on est venu dès 9 heures. C'est vraiment bien d'avoir une station ouverte avant toute les autres."

Au programme de la journée : grand ciel bleu et neige au top ! © Radio France - Tommy Cattaneo.

Etre "opportuniste" quand on est une station familiale

Mais cette ouverture anticipée a donné des sueurs froides à Hervé, le patron du bar-restaurant "Les Bulles". Il a appris l'ouverture du domaine skiable vendredi dernier, soit la veille de l'ouverture. "Ça a été très compliqué, mais on a géré," confie le gérant. "Pour faire à manger, il a fallu se réapprovisionner en marchandise et ce n'était pas possible vendredi parce que les routes étaient fermées. On a donc été livré samedi matin à 6 heures."

"Il faut être opportuniste", rappelle Ludovic Moulin, le directeur d'exploitation du domaine skiable. "Quand vous avez des conditions comme ça, il faut ouvrir. Nos clients s'éclatent et nous on est content de les voir avec la banane."

Ludovic Moulin, directeur d'exploitation du domaine skiable de Lans-en-Vercors. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Selon lui, c'est surement la première fois que le domaine ouvre aussi tôt dans la saison. Si les conditions le permettent, vous pourrez skier à Lans-en-Vercors tous les weekends et tous les mercredi, avant l'ouverture officielle, le 21 décembre.