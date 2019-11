Neige : les premières pistes de fond ouvertes dans le Doubs

Doubs, France

Avec les premières chutes de neige conséquentes dans la nuit de dimanche à lundi dans le Doubs, les toutes premières pistes de ski de fond ont été tracées dans le département. Les amateurs de ski nordique vont donc pouvoir en profiter dès mardi 19 et mercredi 20 novembre sur les communes suivantes :

Sébastien Donzelot régisseur ski nordique pour la communauté de communes du Mont d'or et des 2 lacs explique que "une vingtaine de cm sont tombés dans la nuit de dimanche à lundi" et que vu le temps hivernal à venir, les équipes techniques se empressées de préparer les premières pistes. Inhabituel pour un 18 novembre ? " Non c'est très sympa, on ne va pas dire que c'est inhabituel car ça arrive de temps en temps, mais on fait tout pour être prêt pour la première neige, parce qu'on sait que c'est là que les gens ont envie de reprendre les skis et les sensations. Et on s'est dit que si on pouvait être prêt pour ce mercredi et les clubs qui sont dans les starting-blocks, ça serait super, et on a essayé de faire en sorte pour que ça passe ! "