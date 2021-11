Neige : mille foyers privés d'électricité cette nuit en Béarn et en Bigorre

A cause des fortes chutes de neige de ce weekend, de nombreux incidents ont affecté les lignes de courant électrique dans les Pyrénées. Environ 500 foyers en Béarn, et 500 autres en Bigorre se sont retrouvés sans électricité entre ce dimanche 28 et ce lundi 29 novembre.

La neige affecte la distribution du courant dans les communes les plus exposées en Béarn et en Bigorre ! Il est tombé d'importantes quantité de neige sur les Pyrénées le weekend du 28 et 29 novembre, entraînant des coupures d'électricité dans plusieurs foyers. Enedis comptabilise en tout mille foyers privés d'électricité en tout en Béarn et en Bigorre entre ce dimanche 28 novembre au soir et ce lundi 29 novembre au matin.

500 foyers en Béarn et 500 en Bigorre

En Béarn, ce sont 530 maisons qui se sont retrouvées dans le noir à cause de coupures de courant. Le secteur de la Vallée d'Aspe est principalement concerné, avec des coupures à Borce, Etsaut ou Urdos. A noter que 470 foyers au Pays Basque ont aussi été privés d'électricité dans la nuit. La neige rend l'accès compliqué jusqu'à certaines communes, mais les équipes d'Enedis sont en train de s'y rendre et mettent tout en œuvre pour que le problème soit réglé dans la journée. A Laruns et aux Eaux-Bonne, une trentaine de foyers ont été privés d'électricité ce weekend, et les agents d'Enedis ont installé des groupes électrogènes pour dépanner en attendant les réparations.

En Bigorre, c'est le secteur d'Hautacam qui a été le plus touché. L'électricité a été coupée dans environ 500 foyers dans la soirée du dimanche 28 novembre, mais les équipes d'Enedis ont pu intervenir dans la nuit et rétablir le courant pour que les maisons soient à nouveau alimentées au petit matin.

Plusieurs routes fermées dans les Pyrénées

Les chutes de neige ont également eu des conséquences sur les routes : plusieurs axes sont fermés à la circulation ce matin, notamment la route du col du Somport, sur la RN 134 sur décision du préfet, en raison de la vigilance orange avalanches. La départementale 441 est elle aussi fermée entre Lees-Athas et le col de Labays. Le col du Pourtalet est fermé depuis samedi 27 novembre, tout comme le col de Marie Blanque entre le plateau de Benou et Escot. Côté Bigorre, la D12 entre Cureille et Luz Ardiden est fermée.