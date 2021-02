Neige, verglas en Mayenne : la vigilance orange est levée

Le département de la Mayenne n'est plus depuis ce mercredi midi en vigilance orange neige-verglas selon le dernier bulletin diffusé par Météo France.

Vigilance orange neige-verglas levée en Mayenne. Météo France a publié une nouvelle carte ce mercredi midi et valable jusqu'à ce jeudi 6h. Notre département n'y figure plus. Cela dit, restez prudents si vous devez vous déplacer dans les prochaines heures. Par ailleurs, les températures vont fortement baisser la nuit prochaine et demain matin, jusqu'à -9 degrés.