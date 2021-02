Neige, verglas, grand froid : le département de la Mayenne en vigilance orange

Bonhommes et batailles de boules de neige ! 5 à 10 centimètres de neige sont attendus selon les prévisions de Météo France ce mardi après-midi et la nuit prochaine en Mayenne.

"Sur l'intégralité de l'épisode neigeux, on attend 5 à 10 cm de neige, localement 15 cm, moins sur le littoral sud breton", indique météo France sur son site internet. Cet épisode de neige sera conséquent et débutera sur la Bretagne, pour s'étendre plus à l'Est dans la journée.