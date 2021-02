Neige et verglas : la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes interdite dans la Loire

La Loire est placée en alerte orange à la neige et au verglas. La confrontation de deux masses d'air froid et tempéré provoque deux phénomènes principaux : de la neige sur la partie Rhône-Alpes et de la pluie verglaçante sur la partie Auvergne.

Le risque de prise de verglas sur le sol a conduit Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'activer les mesures d'interdiction de circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes et de limitation de vitesse des véhicules légers à 70km/h, assortie d'interdictions de dépassement sur de nombreux axes de la partie Auvergne, de la limite des départements des zones Ouest et Sud-Ouest, eux-mêmes impactés depuis cette nuit, jusqu'aux monts du Lyonnais et Givors.

Dans la Loire cela concerne les autoroutes A89, l'A72 et A47. Mais également la nationale 88 dans la Loire et dans le département de la Haute-Loire entre Monistrol et la limite avec le département de la Loire. Le préfet invite les populations à limiter leurs déplacements et à adapter leurs comportements, en fonction des évolutions annoncées par Météo France. A noter que certains poids lourds commencent à emprunter les voies secondaires au niveau de Givors.