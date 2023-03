Neige-verglas : le Nord-Pas-de-Calais placé en vigilance orange pour la nuit et la matinée de mercredi

Météo France a mis sa carte de vigilance à jour ce mardi à 6 h, plaçant le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas. Les chutes de neige devraient débuter dans la nuit et se poursuivre lors de la matinée de mercredi.

"Après un temps avec pluies et averses mardi sur la région Hauts-de-France, les conditions se dégradent dans la nuit de mardi à mercredi avec la mise en place d'un épisode neigeux sur le Nord et le Pas-de-Calais", écrit Météo France dans son dernier bulletin.