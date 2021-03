Neige - verglas : opérations de salage en cours dans les Vosges

Circulation difficile ce matin dans les Vosges en raison de la neige et du verglas. Les saleuses sont au travail.

On roule difficilement ce mercredi matin dans les Vosges. Conséquence de la neige et du verglas, des opérations de salage sont en cours dans les secteurs de Gérardmer, la Bresse, le Thillot, Remiremont, Plombières, Bains-les-Bains et Darney. Elles pourraient durer une partie de la matinée. Prudence donc à quelques jours du printemps, le département est en vigilance jaune.