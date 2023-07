Neuf départements en vigilance orange canicule et dix-sept en vigilance orange aux orages dans l'Est ce mardi

Neuf départements de l'Est et Sud-Est sont encore en vigilance orange canicule. Sont concernés: l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Côte-d'Or, l'Isère, le Jura, la Loire, le Rhône, et la Saône-et-Loire. La vigilance a été levée dans la nuit pour le Var. Les températures vont encore grimper aujourd'hui à 39 degrés en Rhône-Alpes et 40 degrés en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Météo France a également placé dix-sept départements en vigilance orange aux orages. Sont concernés : l'Ain, l'Allier, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort. Cette vigilance orange aux orages débutera à 15h ce mardi après-midi.

Le temps sera plus nuageux sur tout le pays ce mardi, avec une forte chaleur dans l'Est avant une nouvelle dégradation orageuse. Le mercure devrait baisser mercredi.