Nîmes sous les orages

Les fortes pluies ont évité Nîmes une grande partie de la journée ce samedi, alors que le Gard est placé en alerte rouge "orages inondations" depuis 14h. Mais comme prévu, les orages éclatent en toute fin de soirée. A Nîmes, sur décision de la Préfecture et en raison de cette alerte météo, les bars et restaurants devaient de toute façon fermer leurs portes au plus tard à minuit.

Dans le département, une personne est toujours portée disparue. Il s'agit d'une aide-soignante en poste à l’hôpital de proximité du Vigan