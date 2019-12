Niort : des crues de la Sèvre Niortaise, le pic attendu ce lundi à partir de 14h

Niort, France

La Sèvre Niortaise déborde à Niort, après les fortes pluies de ce week-end : plus de 20 millimètres en deux jours ! Ce lundi matin, on signale déjà ce l'eau au près leroy, dans les parcs et les parkings de la ville. Le pic de crue est attendu entre 12h et 14h. "Mais la décrue sera lente", prévient Michel pailley, adjoint à la cellule de crise.

Certaines routes coupées, certaines maisons touchées

Selon les agents de la cellule de crise organisée à Niort, quelques habitations ont commencé à être inondées, notamment au niveau de la Roussille, à Niort. Certaines routes sont également coupées, à cause des inondations, sur les quais. Beaucoup de voitures ont été déplacées, au niveau du vieux pont : la cru était à 12,5 mètres à midi, avec un débit de 210 mètres cubes par seconde.

Numéro vert

La mairie a mis en place un numéro vert à disposition des habitants : 08 00 88 13 29. La population est invitée à être très prudente, notamment au niveau des quais où des photographes amateurs ont été repérés. La ville a mis en place une signalisation.