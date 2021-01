Niort : vigilance aux inondations ce week-end

La ville de Niort alerte sur une possible montée des eaux de la Sèvre niortaise. Elle pourrait déborder ce dimanche après-midi ou dans la nuit de dimanche à lundi.

La Sèvre niortaise est en vigilance jaune aux crues. La ville de Niort appelle à la vigilance car les pluies annoncées ce samedi 30 et ce dimanche 31 janvier risquent d’entraîner une montée significative des eaux.

15 mm sont annoncés dans la nuit de vendredi à samedi, 8mm samedi soir et 15 mm dans la nuit de dimanche à lundi. "La Sèvre pourrait - sur une prévision haute - commencer à déborder à compter de dimanche après-midi et plus probablement dans la nuit de dimanche à lundi si ces prévisions se confirment", indique la ville de Niort dans un communiqué.

Attention où vous garez votre voiture

Un conseil, ne pas stationner près des berges et des zones inondables, ni sur les parkings de Bessac et des Ormeaux. La ville demande aussi "de respecter la signalétique et de ne pas s’engager sur les routes qui pourraient être fermées à la circulation".

En cas de crue, le dispositif de téléalerte par sms sera activé. Il est possible de s’inscrire à tout moment pour recevoir ces messages sur le site internet de la ville.