Niveau des nappes phréatiques : la baisse est plus précoce cette année en Savoie et Haute-Savoie

Toujours pas de pluie... et la sécheresse hivernale commence sérieusement à inquiéter les autorités. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a appelé lundi soir les préfets à prendre des arrêtés de restriction d'eau "dès maintenant". Objectif : anticiper d'éventuelles situations de crise pendant l'été prochain. Car dans plusieurs régions, dont l'Auvergne-Rhône-Alpes, la situation n'est pas bonne : le niveau d'humidité des sols correspond à celui observé normalement fin mai, selon le ministre.

ⓘ Publicité

Vers des niveaux plus bas qu'à l'été 2022 ?

Si la baisse du niveau des nappes est plutôt "classique" à cette période (la recharge des nappes se fait en effet entre novembre et mars, avant un "supplément" de recharge en mai, avec la fonte des neiges, ndlr), elle est tout de même plus précoce cette année. "Ce qu'il est important de regarder, c'est dans quelle mesure ça va baisser fortement ou pas", explique François Craftes de Paulet, hydrogéologue au BRGM de Lyon, le bureau de recherches géologiques et minières.

"Là on est encore très tôt dans la saison donc on ne constate pas encore tous les effets du déficit de cet hiver en terme de pluie et de neige". Dans les semaines à venir, "si les précipitations sont moindres, aussi bien sous forme de pluie que de neige, il y a des chances que les niveaux soient encore plus bas cet été, qu'ils ne l'ont été à l'été 2022 (...) et là ça posera peut-être des problèmes en terme de fourniture d'eau potable, d'irrigation, de besoins industriels etc..."

Une fonte des neiges précoce

La situation pourrait s'aggraver, sachant que l'hiver a déjà été pauvre en pluie. "Il y a eu de la pluie pour les mois de novembre, décembre et janvier, on est assez proches de la normale pour les cumuls de précipitations, par contre on a un mois d'octobre qui dans certains secteurs est très déficitaires, et on a un mois de février très déficitaire aussi".

"Quand on regarde actuellement un certain nombre de rivières, on peut considérer que la situation est normale car il y a une partie de la neige qui fond et vient alimenter ces rivières, mais pour les mois suivants ce sera peut-être un peu compliqué si ce manteau neigeux a fondu de manière un peu précoce".

A l'heure actuelle, quatre départements de métropole sont déjà en alerte renforcée pour la sécheresse (niveau 3/4, qui comprend des restrictions d'usages de l'eau) : l'Ain, l'Isère, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. La Savoie est en niveau 1/4 (vigilance), c'est-à-dire sans restrictions pour le moment.

Le BRGM et ses stations de captage

Le réseau BRGM compte six stations de captage en Pays de Savoie : trois en Savoie (Cruet, Chambéry, Aiton), et trois autres en Haute-Savoie (près de Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains). Les capteurs installés soit dans des puits, soit dans des forages, en milieu urbain ou en pleine campagne, ils mesurent plusieurs fois par jour les variations de la profondeur de l'eau et de la température, les données sont télétransmises quasiment en temps réel et analysées chaque lundi (analyse hebdomadaire).