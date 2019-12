Noël à la plage à Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots, France

Des terrasses pleines, des enfants assis dans le sable qui font des pâtés et même des nageurs. Et pourtant c'était bien le jour de Noël à Palavas-les-Flots comme partout ailleurs. Un bonnet de père Noël et une boite de marron glacés dégustés sur la plage étaient là pour le rappeler.

Une météo qui a enchanté Yolaine venue spécialement de Bourgogne pour les fêtes avec toute sa famille. " On a fait un apéro sur la plage, on a tout prévu, _les toasts_, les coupes en plastique et le champagne surtout parce que _les bulles, c'est la vie."_Trois générations se sont réunies autour de la table de camping, les pieds dans le sable. Une idée prise à des touristes croisés l'an dernier et que Yolaine aimerait transmettre pour en faire une tradition.

Des baigneurs le jour de Noël

Certains n'ont pas hésité à piquer une tête et ont jugé l'eau bonne voire très bonne. © Radio France - Marina Guibert

Et puis il y a ceux qui ne se sont pas contentés du sable. Une dizaines de courageux n'ont en effet pas hésité à enfiler leur maillot pour faire quelques brasses dans la Méditerranée. Courageux mais pas forcément téméraires car de l'avis général, l'eau était bonne voire très bonne. Le temps de ce 25 décembre a donc ravi Yolaine " c'est _un vrai bonheur_, dans notre région ça faisait trois mois qu'on avait pas vu le soleil donc là ça fait du bien ". Mais elle nuance quand même : " on se pose des questions sur le réchauffement climatique pour les années à venir".

Une telle météo à Noël, ce n'est pas la première fois dans l'Hérault et cela devrait durer encore quelques jours, avec des temperatures maximales de 3 à 5° au dessus des normes de saison.