Noël : un 25 décembre sous le soleil en Corse, "après la tempête ça fait du bien"

Ajaccio, France

Sea, Noël and Sun ! Après la tempête qui a balayé la Corse le week-end dernier, la météo de ce 25 décembre donne du baume au cœur. Un grand ciel bleu et un thermomètre qui a frôlé les 20 degrés ce mercredi après-midi.

Un bain de Noël sous le soleil

Sur la route des îles Sanguinaires, les Ajacciens et les touristes ont profité de ce temps radieux pour se balader, essayer les nouveaux jouets reçus pour Noël et même pour prendre un bain dans la Méditerranée ! "L'eau est presque à 15 degrés, c'est super d'être ici", lance avec un grand sourire, Patrick, un allemand en maillot de bain et coiffé d'un bonnet de Noël ! Ce père de famille est actuellement en vacances en Corse avec son épouse et son fils.

A Ajaccio, un Noël à la mer et sous le soleil exactement ! © Radio France - Lauriane Havard

Les locaux, évidemment, profitent eux aussi de la mer et du soleil. _"_Cela fait 35 ans que je vis en Corse et je ne m'en lasse pas ! La mer, le soleil et la montage... je me sens chanceuse d'être ici !" confie Béatrice, qui a profité de ce 25 décembre pour se balader sur la route des Sanguinaires.

Après la tempête, ça fait du bien de retrouver la mer calme et le soleil chaud. C'est un vrai bonheur !

Un peu plus loin, une mère et sa fille marchent, également, "pour digérer le repas du Réveillon". Bénéficier d'un tel temps cela réchauffe les cœurs. "Après la tempête ça fait du bien de retrouver la mer calme et le soleil chaud. C'est un vrai bonheur !". Cette météo exceptionnelle, au beau milieu des fêtes de fin d'année, devrait se prolonger jusqu'au week-end prochain.