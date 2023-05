Non, il n'a pas tant plu que ça au mois de mai dans la Loire

Du ciel gris et des averses, c'est la rengaine du mois de mai dans la Loire. A-t-on vécu un mois de mai aussi pourri que ressenti ? Réponse avec Météo 42, le groupe de bénévoles qui compile les données de Météo France dans le département de la Loire.

ⓘ Publicité

D'abord, oui, le soleil a brillé par son absence : Météo 42 enregistre un déficit d'ensoleillement de 58 % au mois de mai. "C'est ça qui donne ce ressenti d'un mois de mai maussade, car c'était aussi le cas pour le mois d'avril où on a connu un déficit d'ensoleillement de 20 %", explique Julien Maleval, bénévole chez Météo 42.

Les producteurs et éleveurs satisfaits

Mais les pluies n'ont pas été aussi abondantes qu'on le croit, ces deux premières semaines. La pluviométrie est même inférieure à la normale de 44 %.

Cela a humidifié les sols et favorisé la pousse de l'herbe. Nicolas Clair, éleveur de poules et de vaches de Sainte-Foy-Saint-Sulpice, a pu reconstituer ses stocks de foin : "On nous prédit un été peut-être catastrophique, avec de grosses restrictions d'eau et la possibilité de nourrir les animaux comme en hiver par manque d'herbe mais pour l'instant, l'herbe a bien poussé donc on peut faucher, ensiler et stocker tout ce foin disponible."

Des nappes phréatiques à la limite

Les récoltes de printemps se déroulent donc comme prévu et l'eau ne vient pas à manquer pour les éleveurs. "Notre département est modérément irrigué grâce à de petites retenus collinaires et grâce au canal du Forez", ajoute le porte-parole de la Confédération paysanne, invité de France Bleu Saint-Etienne Loire ce vendredi 19 mai.

Toutefois, ce n'est pas parce que le sol est humide en surface que la situation des nappes phréatiques est rassurante . "D'après le BRGM, les reliefs du monts du Forez, du Lyonnais et le Pilat ont des niveaux de nappes légèrement au-dessus de la moyenne donc ça va mieux, note Julien Maleval. Par contre, en ce qui concerne la plaine du Forez et du Roannais, on est encore en dessous de la moyenne malgré une petite hausse avec les pluies."