Non, la Bretagne ne va pas être touchée par une vague de froid exceptionnelle

Région Bretagne, France

"Il fera très frais, mais de là à parler de vague de froid, c'est très excessif", affirme le météorologue Sébastien Decaux. Alors que des messages alarmistes ont été largement repris et partagés sur les réseaux sociaux, le prévisionniste de Météo Bretagne poursuit : "Une véritable vague de froid c'est plusieurs jours largement en dessous des normales de saison, c'est à dire 4 à 5 degrés en dessous, sur une durée assez longue, au moins trois jours. En l’occurrence, ici, on sera un petit peu en dessous des normales, mais pas largement en dessous comme le mentionne la définition".

De la fraîcheur mais pas de véritable chute des températures

"On sera exposé à des températures légèrement inférieures aux normales de saison, explique Sébastien Decaux. La norme, en cette période de l'année en Bretagne, c'est plutôt 11 à 12 degrés l’après-midi, 4 à 5 degrés le matin. Donc le matin il y aura cette petite fraîcheur, on sera dans les normes, avec des températures positives, autour de 5/6 degrés dans l’intérieur des terres et jusqu'à 7/8 degrés sur le littoral."

La pluie toujours au rendez-vous

Alors que la pluie est déjà très présente depuis le début de l'automne en Bretagne, la situation devrait durer : "Ce sera perturbé et frais en journée, précise le prévisionniste, avec des températures de 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison, c'est à dire entre 8 et 10 degrés. On aura de l'air froid d'altitude, et l'instabilité sera un peu plus marquée près du littoral. Comme la mer est encore à 14 ou 15 degrés et qu'on a de l'air beaucoup plus froid en altitude, ça créé de l'instabilité sur les côtes, où il va encore pleuvoir. Il faut s'attendre à 10, 20 voire 30 mm d'eau plus près du littoral. Donc on va avoir ce temps assez changeant en cette fin de semaine, avec des averses prédominantes sur le littoral, et un peu moins fréquentes à l'intérieur des terres."