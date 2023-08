Non, la météo n'a pas été si pourrie que ça en juillet en Loire-Atlantique et en Vendée

Le mois de juillet - en particulier la dernière quinzaine - a été bien maussade en Loire-Atlantique et en Vendée. Avec des températures à peine au-dessus des 20 degrés, de la grisaille et de la pluie. Des conditions météo qui nous ont permis de bien dormir, mais un peu déprimantes pour les vacanciers et les professionnels du tourisme. Mais, le temps a-t-il été si pourri que ça ? La réponse est non !

En fait, le mois de juillet a été quasiment pile-poil dans la normale pour les températures si on compare avec la période 1991-2020. Avec des maximales juste en dessous des 25 degrés pour nos deux départements et de 14 degrés pour les minimales.

"Quasiment dans la norme de ce qu'on a l'habitude de voir au cours d'un mois de juillet"

Même chose pour le soleil et pour la pluie selon Sébastien Decaux, prévisionniste à Météo Bretagne : "le soleil a quand même réussi à briller. C'est assez incroyable, aussi bien à Nantes, Saint-Nazaire qu'à La Roche-sur-Yon, on est à 2 ou 3h près, quasiment dans la norme de ce qu'on a l'habitude de voir au cours d'un mois de juillet classique, si on compare avec des données qui ont été mesurées sur la période 1991-2020. Nous sommes dans la norme. Nous sommes dans la norme également du côté des températures minimales et maximales. Et puis une pluviométrie également très peu éloignée de ce qu'on a l'habitude de voir au cours d'un mois de juillet classique. Alors, il est vrai qu'on reste, pour les dernières journées du mois de juillet, sur une note un petit peu maussade quand même, avec des perturbations qui ont défilé. Mais le début du mois avait été plutôt clément, plutôt lumineux, avec tout de même de très, très belles journées. Donc, on est en équilibre finalement sur la totalité de ce mois de juillet".

Juillet maussade après un mois de juin très ensoleillé

Alors, qu'est-ce qui nous donne cette impression de mauvais temps ? Eh bien, c'est que, juste avant, on avait eu un mois de juin vraiment très, très ensoleillé, avec entre 5 et 6 fois plus d'heures de soleil que la moyenne en Loire-Atlantique et en Vendée. Des maximales plus élevées aussi. Et puis, ces dernières années, on a pris l'habitude d'avoir de beaux étés. Hormis 2021, il faut remonter à 2014 et 2017 pour avoir un mois de juillet aussi maussade.