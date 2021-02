Vigilance orange en Nord Franche-Comté : 8 à 16 cm de neige annoncés jusqu'à mercredi après-midi

Attention aux conditions météo dans les prochaines 24 heures. Le Nord Franche-Comté est placé en vigilance orange neige-verglas à compter de ce mardi soir 22h, et jusqu'à mercredi 16h. Météo France annonce un risque de pluies verglaçantes mercredi matin sur le Nord du Doubs et la Haute-Saône, et une baisse généralisée des températures.

Pluies verglaçantes dans la nuit

"Des chutes de neige faibles mais continues vont concerner le département des Vosges, le Territoire de Belfort, puis l'Alsace dans la nuit de mardi à mercredi", indiquent les services de Météo France.

"Au sud de cette zone, sur une large bande située entre Dijon et Montbéliard (allant de la Côte-d'Or au Sud de la Haute-Marne en passant par la Haute-Saône et le Nord du Doubs), il y a un risque de pluies verglaçantes jusqu'à ce mercredi 8h".

Il y a un risque de congères au réveil

"Mercredi, les chutes de neige vont se maintenir plus durablement plus à l'Est. Avec des températures basses, la neige sera fine et le vent sensible de Nord-Est générera la formation de congères".

8 à 16 cm en plaine en 24h

Dans la nuit de mardi à mercredi, entre 22h et 8h, les cumuls prévus seront de 3 à 6 cm. Il faut ajouter à cela les cumuls de neige annoncés pour la journée de mercredi : 5 à 10 cm sont à nouveau annoncés mercredi entre 8h et 20h sur le Doubs, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Sud du Bas-Rhin.

"Cet épisode s'accompagnera d'une baisse généralisée des températures. Jeudi, les conditions resteront froides, mais anticycloniques avec de fortes gelées matinales de l'ordre de -10°C associées à une bise sensible, et des températures quasiment sans dégel en journée".