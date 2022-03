C'est dans le Nord et le Pas-de-Calais qu'il a fait le plus chaud ce mardi 22 mars. Le record de température a été atteint à Watten, village situé au Nord de Saint-Omer. Toute la région a profité aujourd'hui de températures très agréables, plus de 20 degrés à Dunkerque et 19,6 à Lille.

Nord : Watten est la ville la plus chaude de France ce mardi 22 mars

A Watten il a fait 21 degrés ce mardi 22 mars, c'est la ville la plus chaude de France ce jour

Vous avez sûrement sorti vos lunettes de soleil pour déjeuner en terrasse, le printemps est bien là. Les températures sont très agréables en ce moment, nous sommes d'ailleurs les mieux lotis puisque nous battons tous les records de températures dans le Nord et le Pas-de-Calais par rapport au reste de la France. C'est chez nous qu'il a fait le plus chaud ce mardi 22 mars.

Avec 21 degrés : Watten est la ville la plus chaude de France

C'est à Watten qu'il a fait le plus chaud aujourd'hui, avec 21 degrés pour ce village situé au Nord de Saint-Omer. A Dunkerque, vous avez pu profiter de 20.2 degrés, même chose pour Roubaix 20.1 degrés. Des températures très douces pour toute la région des Hauts-de-France d'ailleurs, 19.9 degrés à Calais, 19.6 degrés pour Lille. De quoi faire rager les sudistes, puisque dans le Sud Ouest, les températures n'ont pas dépassé plus de 20 degrés et même chose du côté de la Provence.

Ce n'est pas la première fois que les températures sont aussi hautes au mois de mars dans la région. L'année dernière, des records de températures ont été battus avec plus de 25 degrés que ce soit en bord de mer ou dans les terres. Aujourd'hui on peut le dire dans le Nord, nous avons bien le soleil dans le cœur et aussi dans le ciel.