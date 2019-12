Nouveau coup de vent annoncé sur le littoral

Nantes, France

Le vent devrait souffler très fort dans la nuit de vendredi à samedi en Bretagne et jusque sur le littoral vendéen, Météo-France prévoit des rafales entre 95 et 110 km/h de la presqu'île de Guérande à l'île d'Yeu en passant par la baie de Bourgneuf. C'est dans ces secteurs que le vent (de secteur ouest) devrait souffler le plus fort. La Vendée et la Loire-Atlantique sont classés en vigilance jaune. Le pic du phénomène est attendu entre 22 heures et 1 heure du matin.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un coup de vent a balayé la façade ouest de la France avec notamment une rafale à 102 km/h enregistrée à Nantes.