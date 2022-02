Nouveau coup de vent dans le Nord et le Pas-de-Calais : le point sur les perturbations

Après Eunice, voici Franklin : une nouvelle tempête s'apprête à balayer le Nord et le Pas-de-Calais. Les deux départements basculent en vigilance orange vents violents dès ce dimanche 20 février, à 20h et jusqu'au milieu de la nuit. Des rafales entre 100 et 130 km/h sont attendues. Les dégâts causés par le passage de la tempête Eunice, vendredi 18 février, ne sont pas encore tous réglés : avec ce nouveau coup de vent, de nombreuses perturbations sont à prévoir ce dimanche et ce lundi.

Pannes d'électricité

Ce dimanche, 25 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans la région après le passage de la tempête Eunice. Le fournisseur Enedis a déployé 1000 agents pour rétablir le courant, avec des renforts venus de partout en France. Ces opérations vont potentiellement être mises à mal par le nouveau coup de vent attendu ce dimanche soir. "Cet évènement peut ralentir les opérations de réalimentation en cours suite à la tempête Eunice et occasionner de nouveaux dégâts sur le réseau électrique", prévient Enedis.

Trains arrêtés

Le trafic des trains sera fortement perturbé. Par mesure de précaution, pour éviter que les voyageurs se retrouvent bloqués plusieurs heures sur les voies ou des dommages techniques sur les véhicules, la SNCF suspend la circulation des TER sur le littoral à partir de 19h. Le trafic restera ralenti lundi.

Rentrée mouvementée

La rentrée des vacances de février sera par endroit agitée pour les élèves du Nord et du Pas-de-Calais. De nombreuses écoles ont été abîmées par les vents violents du week-end. C'est le cas par exemple à Calais: l'école Condé restera fermée pour deux jours, les élèves seront accueillis au centre de loisirs Coluche. A Gravelines, l'école Marguerite d'Anvers a perdu un de ses pignons à cause des vents, le réfectoire sera fermé. Des repas froid seront fournis dans les classes, précise la municipalité.

