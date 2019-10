Nouvel épisode méditerranéen et pluies très intenses au sud-est cette semaine

Après les tornades de dimanche dans l’Hérault, la première semaine des vacances scolaires s'annonce agitée dans le ciel. Il faut s'attendre à d'importantes intempéries dans le Sud de la France entre lundi et jeudi, avec des pluies intenses et une situation tempétueuse en Méditerranée.

Après un week-end marqué par de fortes pluies et même plusieurs tornades dans l’Hérault dimanche, il faut désormais prévoir de nouvelles intempéries en ce début de vacances scolaires.

Un nouvel épisode méditerranéen

Une nouvelle dépression orageuse se formera sur l'Algérie dés lundi et remontera mardi et mercredi sur l'est de l'Espagne.

Cela provoquera des orages intenses dès la nuit de lundi à mardi sur le Roussillon selon la chaîne météo qui confirme bien qu'un nouvel épisode méditerranéen se mettra en place, avec des orages stationnaires provoquant de forte pluies. Un phénomène habituel en automne dans le sud de la France.

On devrait dépasser localement 150 mm en quelques heures aux abords du Roussillon, précise Keraunos l'observatoire des tornades et orages

Fortes pluies sur le Languedoc-Roussillon

Cette période très critique persistera jusqu'à jeudi en gagnant le Languedoc-Roussillon mardi et mercredi avec des rafales à plus de 100 km/h sur les côtes du Roussillon.

Des pluies torrentielles balaieront mardi et mercredi le Gard, l'Hérault, puis l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Elles seront parfois stationnaires et engendreront des cumuls équivalent à deux à trois mois de pluies, indique également la chaîne météo. En Provence-Côte d'Azur ainsi que sur la Corse, on attend entre mercredi soir et vendredi matin de 1 à 2 mois de pluies par endroit.

Risque d’inondation

A cela s'ajoute une mer très forte mercredi sur les rivages du golfe du Lion, avec des vagues dépassant 3,5 mètres, ce qui pourrait empêcher l'écoulement des eaux pluviales. Le risque d'inondations importantes est donc bien réel.

La pluie devrait s'arrêter vendredi avant le retour du soleil pour ce week-end et toute la semaine prochaine, selon les prévisions de Météo France.

Pas d'amélioration pour la sécheresse

Les autres régions seront également marquées cette semaine par des précipitations. Dans l'ensemble, elles n'auront d'effet que "sur les nappes les plus réactives", précise dans son bulletin d'octobre le BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières.

Mais elles ne devraient cependant pas permettre une "recharge significative des nappes" plus profondes.

Les nappes souterraines qui affichent des "niveaux modérément bas à bas", vont continuer ainsi à se vider jusqu’à fin novembre, jusqu'à ce que la végétation "hiverne" et permettent à la recharge d'être plus efficace.