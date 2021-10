On attend des vagues de 3 mètres de haut

Attention aux vagues et aux courants ce samedi après-midi et ce dimanche toute la journée sur tout le littoral héraultais. Météo France prévoit une forte houle, avec des vagues jusqu'à trois mètres et des courants qui pourraient entraîner les baigneurs vers le large. En conséquence la baignade sera interdite toute la journée sur toutes les plages du département.

Il y a 15 jours, cinq personnes sont mortes noyées dans l'Hérault avec des conditions météo similaires. Elles n'avaient pas respecté l'interdiction de baignade

à lire aussi Nouvelle alerte aux fortes vagues sur le littoral héraultais, baignade interdite

à lire aussi Au lendemain de cinq noyades, les baignades sur le littoral héraultais continuent malgré l'interdiction