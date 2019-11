Nouvelle alerte jaune pluie - inondation - orages sur la Haute-Corse

La Haute-Corse placée en vigilance jaune pour le phénomène pluie - inondation et orages ... La situation météo devrait se dégrader dès dimanche 10 novembre 21 heures..Le phénomène devrait durer jusqu'à mardi 21 heures ..

Haute-Corse, France

L’épisode pluvio-orageux devrait arriver sur le département par le sud-est de l'ile.. On attend des précipitations de l'ordre de 50 à 80 millimètres, en moyenne, et jusqu'à localement 90 à 120 millimètres sur les reliefs. La plus grande prudence est évidemment recommandée.