30 degrés à l'ombre, si ce n'est plus, voilà ce qui nous attend en Picardie, ce mercredi 2 août 2022 et ce n'est pas fini, la chaleur devrait s'installer à nouveau la semaine prochaine, après une courte accalmie à partir de demain.

La chaleur revient en Picardie et ça n'est pas fini

Des températures très élevées, ce mercredi 3 août 2022, en Picardie et elles vont rester au dessus des normales de saison, ces prochains jours (photo d'illustration)

Il fait à nouveau très chaud, ce mercredi 2 août 2022, en Picardie. Au moins 30 degrés à l'ombre sont prévus un peu partout en Picardie, y compris sur la côte. C'est le pic de la troisième vague de chaleur de l'été, qui n'est pas la dernière de prévue.

Troisième pic de chaleur

Fermer les volets, les fenêtres la journée, s'hydrater et éviter de sortir pendant le pic de la journée...C'est reparti pour une journée très chaude en Picardie avec plus de 30 degrés prévus sur les terres et jusqu'à 30 degrés sur la côte, à l'ombre.

N'oubliez donc pas les bons réflexes et si besoins, voici quelques endroits où trouver un peu de fraicheur dans la Somme.

Les températures baissent dès demain mais restent élevées

A partir de jeudi, la chaleur devrait légèrement diminuer, en repassant sous la barre des 30 degrés partout en Picardie et avec quelques possibles averses voire orages.

Une accalmie prévue pendant quelques jours, potentiellement jusqu'au début de la semaine prochaine, mais selon Agate météo, les températures vont rester au dessus des normales de saison.

Une nouvelle vague de chaleur attendue la semaine prochaine

Il devrait, pour une saison normale, faire 20-21 degrés en bord de mer et jusqu'à 25 degrés à l'intérieur des terres mais à partir de ce week-end, la barre des 25 degrés devrait être à nouveau franchie.

Et Agate météo prévoit une nouvelle vague de chaleur la semaine prochaine. Elle pourrait même durer plus longtemps en s'étalant sur quatre voire cinq jours.