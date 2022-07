Nouvelle vague de chaleur attendue à partir de dimanche en France

Alors qu'un épisode caniculaire a touché la France mi-juillet, pendant lequel des records de températures ont été observés, Météo France annonce une nouvelle vague de chaleur à partir de dimanche, dans un contexte d'alerte sécheresse décrétée sur quasi tout le territoire métropolitain.

Vendredi soir, des orages vont se développer sur les Pyrénées et sur les Alpes. Samedi, les orages vont avoir tendance à déborder aussi vers le Languedoc. Cette dégradation orageuse, attendue entre la fin d'après-midi jeudi et vendredi matin, ne sera a priori pas violente, mais pourra apporter de la pluie, y compris dans le Languedoc.

Dès samedi, on devrait retrouver des températures de 30°C un peu partout en France métropolitaine.

Une hausse des températures à partir de dimanche

La barre des 35°C sera à nouveau dépassée dans le sud-est pour dimanche. Dans le sud-ouest, les températures devraient osciller entre 33 et 34°C.

À partir de lundi, on observe une nouvelle hausse des températures, qui pourrait durer plusieurs jours, avec des températures de 30°C qui toucheront les bords de la Loire, ainsi que la région parisienne, où les 30°C pourront même être dépassées. Dans le sud-ouest, des températures au-delà de 35°C pourront être atteintes.

Depuis 1947, 45 vagues de chaleur ont été observées en France et la majorité est survenue après 1989, selon Météo France.

45 vagues de chaleur ont déjà été recensées par Météo France depuis 1947. - Météo France

Juillet 2022, un des mois les plus secs depuis le début des relevés, selon Météo France

"Il n'est pas exclu qu'on soit dans le top trois ou peut-être même dans le top deux des mois les plus secs depuis le début des relevés en 1959" concernant le mois de juillet 2022, analyse Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France. "On est sur un mois de juillet exceptionnellement sec, exceptionnellement ensoleillé et exceptionnellement chaud aussi", ajoute le météorologue.

Sébastien Léas considère que "l'impact isométrique est quasi catastrophique parce que les dégradations orageuses qu'on attend ne seront que ponctuelles et temporaires". Le prévisionniste s'inquiète de la durée de cette séquence de sécheresse car, à court terme, "il n'existe pas vraiment de scénario "optimiste" qui nous amènerait des perturbations atlantiques chargées d'humidité".

93 départements en état d'alerte sécheresse

À ce jour, jeudi 28 juillet, 93 départements métropolitains sur 96 ont été placés en état d’alerte sécheresse et sont concernés par des arrêtés préfectoraux limitant l’usage de l’eau, avec des paliers de restriction divers. 9 départements se trouvent en état d'alerte, 38 en alerte renforcée et 46 en situation de crise.

Sébastien Léas constate que l'alerte sécheresse touche presque tous les départements et remarque "dans certaines villes ou régions, la situation est catastrophique". Le météorologue note ainsi "qu'en Haute-Corse, certaines zones n'ont pas vu une goutte de pluie depuis quasiment début mai".

Météo France observe que "le cumul mensuel de précipitations à l'échelle de la France est le plus bas jamais mesuré depuis 1959".