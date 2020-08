Nouvelle vague de chaleur en fin de semaine : les recommandations de la préfecture de l'Indre

Et c'est reparti ! Après le gros coup dechaud de la semaine dernière, une nouvelle vague de chaleur est annoncée pour cette fin de semaine. Selon la prefecture de l'Indre, "celle-ci devrait être plus longue, plus sévère, mais pas nécessairement plus intense". Quoi qu'il en soit, dès ce jeudi, après un début de matinée "frais", le thermomètre va prendre un petit coup de chaud avec des températures maximales qui devraient atteindre les 35°. Pour les jours suivants, ces températures vont continuer de grimper sensiblement, "aussi bien pour les minimales que pour les maximlaes" précise la préfecture de l'Indre. Une vague de chaleur qui va se poursuivre au moins jusqu'en début de semaine suivante.

Dans ce contexte, le préfet de l’Indre appelle donc à la vigilance et au respect des recommandations de base pour la sécurité de tous, notamment pour la santé des personnes les plus vulnérables.

Recommandations pour :

Les personnes âgées souffrant de maladies chroniques ou isolées : prendre régulièrement de leurs nouvelles ou leur rendre visite deux fois par jour, les accompagner dans un endroit frais, les inciter à s’inscrire auprès de leurs mairies (en vue d’un suivi spécifique)

Les nourrissons et jeunes enfants : veillez à les protéger en permanence de la chaleur (éviter les sorties aux heures les plus chaudes, les faire boire et les hydrater régulièrement, leur faire porter chapeau et lunettes de soleil et leur appliquer de la crème solaire). Ne les laissez jamais dans une pièce mal ventilée ou un véhicule, même pendant une très courte durée

Les travailleurs : buvez beaucoup d’eau, plusieurs fois par jour. Soyez vigilants pour vos collègues et vous-même. Protégez votre peau du soleil et, si vous vous sentez mal, signalez-le rapidement

Les sportifs : évitez l’activité physique aux heures les plus chaudes de la journée

Pour se protéger de la chaleur, il convient de :