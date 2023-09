Nouvelle vague de chaleur : le camping de l'île Mouchet ne désemplit pas à Ancenis

Les grandes vacances ont laissé place à la rentrée scolaire, et la haute saison touristique, elle, se termine aussi avec la fin des congés pour les familles. Mais l'été n'est pas fini pour tout le monde, loin de là. Avec le beau temps et les températures très élevées de ces derniers jours, d'autres vacanciers prennent le relais pour profiter du soleil.

ⓘ Publicité

À lire aussi Nantes et La Roche-sur-Yon battent des records de chaleur pour septembre

Parmi les premiers à profiter de ces chaleurs inattendues, les campings, comme celui de l'île Mouchet à Ancenis. "On ne s'attendait pas à ça", confie Emmanuelle Robineau, sa gérante. "On a des Allemands, des Anglais, et puis d'autres Français qui viennent comme ça, à l'improviste".

loading

Beaucoup de réservations de dernière minute, de retraités et de familles sans enfants, et les journées ensoleillées n'y sont pas pour rien. "On pensait avoir un creux avec la rentrée, et puis c'est finalement reparti", avoue Emmanuelle Robineau, enthousiaste. La saison estivale a été plutôt bonne pour son établissement, avec des réservations plus étalées sur les trois mois de juin, juillet et août.

Emanuelle Robineau, la gérante du camping de l'île Mouchet à Ancenis. © Radio France - Marius Delaunay

Les réservations de dernière minute viennent compléter le tableau. La première semaine de septembre ? "Une semaine plutôt bizarre", pour Emmanuelle Robineau, avec un camping qui est toujours bien fréquenté. Presque la moitié des emplacements sont occupés, signe que la saison n'est pas encore totalement finie.

La gérante espère maintenant que la dynamique va durer, avec des températures relativement douces, et un soleil toujours au rendez-vous pour rendre l'arrière-saison encore plus agréable.