Nouvelle vigilance orange aux orages dans la Vienne et les Deux-Sèvres

La Vienne et les Deux-Sèvres font partie des 25 départements en vigilance orange aux orages.

A nouveau une vigilance orange aux orages dans le Poitou, à partir de 23 heures dans les Deux-Sèvres, d'1 heure du matin dans la Vienne. Alerte jusqu’au mercredi 22 juin début de journée. "Par endroit, ces orages pourront s’accompagner de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h, de précipitations intenses (entre 30 et 50 mm par endroit) et de chutes de grêle très localisées", indique la préfecture des Deux-Sèvres.

Elle recommande si vous assistez à une fête de la musique d'être "vigilant quant aux risques que représentent les chapiteaux et les tivolis et de vous mettre tout de suite à l'abri sans chercher à rejoindre votre véhicule s'il est éloigné".

Dans la Vienne, on attend de possibles chutes de grêle et cumuls de pluie pouvant atteindre 15 mm et des rafales de vent jusqu'à 75 km/h. Au total 25 départements sont concernés par la vigilance orange.