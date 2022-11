Octobre 2022 a été le plus chaud que la Drôme et l'Ardèche aient jamais connu

Octobre 2022 est le mois d'octobre le plus chaud jamais vécu en Drôme et en Ardèche

La Drôme et l'Ardèche ont vécu le plus chaud mois d'octobre jamais connu depuis le début des relevés de Météo France en 1947. Il a fait en moyenne (jour et nuit confondus) 3,7°C de plus que sur la moyenne des mois d'octobre de ces 30 dernières années. 15,7° dans nos deux départements contre 12°C de moyenne.

ⓘ Publicité

Les températures de journée ont évidemment été chaudes pour la saison : 20 à 20,5°C contre 16°C en moyenne en octobre. Mais les nuits ont également été douces : la moyenne des températures minimales s'élève à 11°C en octobre 2022 contre 8°C pour les mois d'octobre depuis 1991.

Une chaleur persistante mais peu de record

En revanche, peu de records de chaleur ont été battus. On peut tout de même citer 26,9° à Annonay le 29 octobre, 25,1°C à Lus-la-Croix-Haute le 28 octobre, ou encore 16° à Séderon, dans les Baronnies, de nuit ce qui en fait la température minimale, la plus élevée jamais enregistrée sur la commune à cette période de l'année.

Un mois relativement sec

Le mois d'octobre 2022 est aussi marqué par un déficit de pluie : -10% en Ardèche, -25% dans la Drôme. A noter que les précipitations ont été particulièrement irrégulières et concentrées sur quelques journées : les 20 et 21, mais aussi lors de la dernière journée : le 31 octobre et dans la nuit avec par exemple 136 mm d'eau tombés à Antraigues, et 126 mm à Alba-la-Romaine, en Ardèche.

Le mois de novembre pourrait lui aussi être remarquablement doux. Après une baisse marquée des températures en fin de semaine, le mercure va remonter la semaine du 7 novembre et pourra atteindre les 18-20°C. Cette douceur pourrait perdurer une bonne partie du mois.