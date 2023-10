Octobre s'installe en Limousin avec des records de température

Jusqu'à 33 degrés ont été relevés à Brive-la-Gaillarde ce lundi, c'est du jamais vu pour un 2 octobre.

Un record battu dans plusieurs villes de la Corrèze et de la Haute Vienne. 32 degrés pour Argentat, 31 pour la commune de Voutezac. D'autres villes ont battu les records en atteignant les 30 degrés à l'heure des maximales, c'est le cas pour les villes de Limoges et de Tulle, mais aussi les communes de Magnac-Laval et le Dorat dans le nord de la Haute Vienne.

Globalement les moyennes de saison ont été franchies d'une dizaine de degrés. Si le mercure doit ralentir dès mardi pour ne plus dépasser les 20 degrés dans l'ensemble, il repartira à la hausse dès la fin de la semaine prochaine.

Ces fortes chaleurs sont dues à un anticyclone qui entraîne un courant d'air chaud sur notre région. Elles touchent la France et l'Europe Centrale depuis le mois de juin.