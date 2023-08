On battu des records de précipitations dans les Alpes-Maritimes pour un mois d'août

L'odeur de la pluie sur la macadam ou sur la pelouse, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas sentie.

Il faut dire que ça fait presque deux mois qu'il n'avait pas plu sur le littoral, les dernières pluies conséquentes datent du 30 juin dernier.

ⓘ Publicité

Trois villes battent des records de précipitations

Et on a même battu des records de précipitations dans certaines villes pour un mois d'août : 59,3 millimètres de pluie à Menton et Saint-Etienne de Tinée ainsi que 49,8 millimètres à Levens. C'est l'équivalent d'un mois de pluie en 24 heures selon Météo France.

A Nice, il n'y a pas eu de records mais c'est aussi l'équivalent d'un mois de pluie qui est tombé : 19,2 millimètres relevé à l'aéroport de Nice. Il y a eu beaucoup plus de pluie en revanche à Nice Rimiez ou se trouve une autre station de Météo France : 59,2 millimètres ce qui est l'équivalent de trois mois de pluie.

Fin de la vigilance jaune orage ce lundi soir à minuit

D'une façon globale les pluies ont très disparates sur les Alpes-Maritimes ces dernières 24 heures et il a plus plu à l'est qu'à l'ouest du département. La ville ou il y a eu le moins de précipitations c'est à Antibes avec 11 millimètres.

La vigilance jaune orages se termine ce lundi 28 août à minuit. Mardi on attend seulement quelques pluies dans la Haute-Vésubie et la Haute-Roya.

Fini les nuits tropicales et la canicule

Coté température on a perdu plus de 10 degrés en quelques jours passant de 31 à 21 degrés, et on peut dire aurevoir aux nuits tropicales dès ce soir car le thermomètre va descendre en dessous de 20 degrés.