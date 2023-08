"On boit quatre, cinq litres par jour", sous la canicule, les élagueurs transpirent

Les départements de la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours placés en vigilance orange à la canicule, comme 47 autres départements. Cette situation de chaleur extrême est très difficile à vivre pour ceux qui travaillent à l'extérieur ou dans des secteurs confinés, comme les cuisines des restaurants ou de petits snacks, ceux qui sont dans le BTP.

On souffre aussi de la chaleur quand on exerce des métiers qui nécessitent de porter des vêtements de protection par exemple. France Bleu Pays de Savoie a rencontré deux élagueurs savoyards, sur un chantier dans le Grésivaudan entre la Savoie et l'Isère.

ⓘ Publicité

"Les vêtements de protection c’est comme travailler en combinaison de ski en plein été" – Antoine Fagot, élagueur

Il est 7h30 du matin, François Fournié et Antoine Fagot sont déjà sur leur chantier. Aujourd’hui au programme : l’abattage d’un épicéa dans la vallée du Grésivaudan, au pied du massif de la Chartreuse. "Au bout de quelques minutes de travail, on transpire à grosses gouttes. Quand on tord notre tee-shirt à la pause, on peut remplir un ou deux verres de transpiration !" s’amuse François. Par ailleurs il est très touché par la gentillesse des clients : "souvent on nous propose des rafraichissements et ça, c’est très appréciable". Ces élagueurs prévoient aussi des fruits frais et une glaciaire pour tenir la journée avec les températures extrêmes, mais rapidement le soleil vient réchauffer tout ça.

loading

Travail en pleine chaleur dans les arbres © Radio France - François Fournié, Antoine Fagot

"Pour être rentable, on doit souvent faire des grosses journées, même avec la canicule" – François Fournié, élagueur

Ces deux indépendants s’organisent au mieux pour éviter les grosses chaleurs. Ils sont sur les chantiers tôt le matin, mais dès 10 heures le soleil cogne. Ils ont déjà eu des insolations ou des vomissements liés à ces fortes chaleurs et à leur travail éreintant. "Ce qui est difficile aussi dans notre profession c’est de faire des pauses ! Quand nous sommes dans les arbres : la pause, c’est dans le baudrier, suspendu dans le vide. Nous pourrions choisir aussi d’arrêter de travailler avec la canicule, mais en tant qu'indépendant, c’est compliqué, ça veut dire pas de salaire" explique Antoine.

Malgré tout, les élagueurs se sentent privilégiés. Ils peuvent profiter de l'ombre des arbres, contrairement à ceux qui travaillent dans la chaleur du goudron.

loading