Onze après le passage de la tempête Xynthia, un jardin mémoriel à Port-des-Barques

Onze après, la tempête Xynthia est encore dans les mémoires. En Charente-Maritime, douze personnes sont mortes. La tempête a fait 47 victimes. A Port-des-Barques, au niveau de l'estuaire de la Charente, près de Rochefort, les dégâts ont été matériels. Vingt maisons ont été complètement détruites, tout un quartier.

Des jardins pour enfants, et le contour des maisons matérialisé

Pendant des années, le terrain est resté inoccupé. Ce vendredi 10 septembre, onze après, un jardin mémoriel a été inauguré, en lieu et place du lotissement. Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, une partie de la commune a été inondée. L'eau est montée jusqu'à 80 centimètres. Les habitants de ce lotissement ont tout perdu.

Dans le jardin mémoriel de Port-des-Barques, un terrain de basket, également des tables de pique-nique, des jeux pour enfants. © Radio France - Julien Morceli

On ne voulait pas faire quelque chose de morbide, mais d'utile" - Julia Perrot, paysagiste

Aujourd'hui, sur cet espace d'1,5 hectares, on y trouve des tables de pique-nique, des jeux pour enfants, un terrain de basket. En y regardant bien, on voit aussi le contour des maisons détruites. Celui-ci est matérialisé par des arbres, plantés à chaque coin. "Nous voulions quelque chose de discret, on ne voulait pas faire quelque chose de morbide, mais d'utile", explique Julia Perrot. La paysagiste était en charge de ce projet.

Les anciennes maisons, détruites par la tempête Xynthia, sont notamment matérialisées par des arbres, plantés aux extrémités. © Radio France - Julien Morceli

Cet endroit était nécessaire, essentiel pour les habitants de Port-des-Barques, où tous se connaissent. Le témoignage de Anne Wacogne, également conseillère municipale :

Anne Wacogne, habitante et conseillère municipale à Port-des-Barques. Copier