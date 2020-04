Orage dans le Tarn-et-Garonne : très nombreuses interventions des pompiers et des phénomènes spectaculaires

Depuis le début de l’après-midi, les pompiers du Tarn-et-Garonne sont partis sur plusieurs dizaines d’interventions liées à l’orage. Ils ont été appelés sur les communes de Grisolles, de Montech, de Bessens notamment pour des toitures qui fuient, des caniveaux débordants et un trampoline qui s'était envolé.

Les gendarmes eux n’ont toutefois pas eu de sorties à effectuer en lien avec ces intempéries.

Le département a été placé ce lundi matin en vigilance jaune aux orages comme une très grande partie de la France.

Pas de tornade

Les internautes ont aussi remarqués des phénomènes étranges dans le ciel. Certains ont notamment pu photographier et filmer des tubas. Un tuba est une excroissance à la base d'un nuage qui a pour origine des vents tourbillonnants à grande vitesse. Il peut prendre diverses formes et diverses tailles mais ne touche pas le sol, dans le cas contraire il s'agit d'une tornade. Le tuba a été aperçu entre autre à Finhan, Campsas et Montbartier. Les pompiers et gendarmes qui confirment qu'il n'y a eu aucun dégât lié à une tornade sur leur secteur.