Orage de grêle en Béarn et Bigorre : "on aurait dit qu'on nous jetait des boules de pétanque sur la maison"

La nuit de dimanche à lundi aura été courte pour de nombreux habitants du Béarn et de la Bigorre. Elle a été interrompue par des coups de tonnerre et un orage de grêle qui a frappé plusieurs secteurs, de l'agglomération de Tarbes à celle de Pau, en passant par la plaine de Nay et Tournay.

Un orage avec des chutes de grêlons parfois gros comme des balles de golf, qui ont abîmé par endroits des voitures, des toitures, mais aussi des cultures. Sylvain Andrieux, maraîcher à Odos près de Tarbes, a subi quelques dégâts : "le soja, le tournesol et le maïs, sur certains légumes les feuilles ont été lacérées, les courges abîmées" constate-t-il.

Un épisode de grêle court mais violent

A Lons, quartier du Perlic, toute une rue a été frappée par cette pluie de grêle. Les habitants de la rue des Sternes se sont tous retrouvés dehors vers 1h du matin, réveillés par le bruit, et ont ensemble constaté les dégâts. "C'est tombé très gros d'un seul coup, en l'espace de 2 minutes" raconte une riveraine. "On ne s'y attendait pas du tout" ajoute son voisin, affairé à couvrir avec des draps son véhicule abîmé par la grêle, "on a été surpris dans la nuit, ça a été très rapide, très intense. Toute la rue a été impactée partout sur les vérandas, les pare-brises des voitures, la toiture, les vitres et les gouttières cassées". Sur certains toits, des panneaux solaires ont aussi été abîmés, mais pas de locataire pour constater les dégâts, ceux-ci sont absents, en vacances.

Les gouttières sont trouées sur presque toutes les maisons de la rue des Sternes à Lons © Radio France - Flore Catala

Ailleurs, c'est aussi du mobilier de jardin qui a subi les dégâts infligés par la grêle, comme chez Jennifer : "Tout est éclaté, on a des trous où on peut passer le poing. Toutes les gouttières aussi, la voiture, la carrosserie est toute impactée, comme toutes les voitures de la rue. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, jamais. On aurait dit qu'il y avait 1 000 personnes qui nous jetaient des boules de pétanque sur la maison, ça a été d'une violence folle !".

Du délai à prévoir pour les assurances et les réparateurs

Ce lundi, les riverains s'étaient déjà tous attelés à contacter les assurances, parfois avec un peu de difficulté. "On a déjà contacté certains artisans" raconte Jennifer, "mais alors les pauvres, eux ils sont déjà en train de finir les travaux de la grêle de l'année dernière donc ça va être compliqué pour avoir des rendez-vous et des devis, mais on va faire au mieux". En attendant, l'un de ses voisins lui, a conservé des grêlons dans son frigo. "Je les ai gardés en souvenir" explique-t-il, en riant, "avec un petit peu de Ricard ça va aller très bien !"