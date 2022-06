Orage de grêle en Béarn : la commune de Nousty panse ses plaies après le déluge

Deux jours après le violent épisode de grêle qui a frappé le Béarn et la Bigorre ce lundi 20 juin, la commune béarnaise de Nousty est toujours sous le choc. Des centaines de foyers ont été touchés, et les habitants s'organisent dans l'urgence pour réparer les dégâts.

Bâcher et réparer les toits, éponger l'eau dans les maisons, remorquer les voitures abîmées, ou simplement se reloger en urgence : voilà le quotidien depuis deux jours des habitants de Nousty, en Béarn, l'une des communes très touchées après le déluge impressionnant de grêle qui s'est abattu sur l'est du territoire et à l'ouest de la Bigorre dans la soirée du lundi 20 juin. Deux jours après la catastrophe, les habitants sinistrés tentent de s'adapter malgré les gros dégâts sur la commune.

Des couvreurs débordés

D'après Claude Borde-Baylacq, le maire de la commune, environ 90% des 600 foyers de Nousty sont touchés. La plupart des toits ont été bâchés en vitesse par les habitants, en attendant l'intervention des couvreurs. Les artisans sont d'ailleurs nombreux à intervenir sur les toitures, comme André qui gère une société basée à Bizanos. "C'est difficile pour les couvreurs, parce qu'on vit le stress des gens qui ont tout perdu, ce n'est pas comme un chantier normal" explique-t-il. Il précise aussi qu'il y a du travail pour poser des bâches prévues pour tenir longtemps puisque selon lui, "ça va prendre du temps avant que les travaux définitifs soient faits, en attendant que les experts interviennent. Je pense que les premiers travaux de réfection seront faits dans deux ou trois mois, et que certaines maisons ne seront pas refaites avant six ou huit mois, il faut que les gens aient conscience de ça".

Il faut faire attention parce qu'il y a des arnaques - Stéphan, un habitant de Nousty

Du côté des habitants, c'est la course pour trouver un couvreur qui intervienne rapidement. Et c'est parfois compliqué explique Stéphan : "Ils sont débordés. J'en avais un ce matin au téléphone qui avait eu plus de 40 appels. Ils font ce qu'ils peuvent aussi mais c'est difficile". Cet habitant évoque le risque des arnaques : "Un se heurte énormément à des soi-disant artisans qui n'en sont pas, qui demandent directement de l'argent pour bâcher. Ce matin à 8h30 quelqu'un a sonné, voyant qu'on n'était pas bâchés, pour nous demander 1.300 euros, donc il faut faire attention parce qu'il y a des arnaques".

Des bâches mises à disposition par la mairie de Nousty

De très nombreuses maisons sont recouvertes de bâches, pour éviter que la pluie, qui continue de tomber, ne s'infiltre © Corbis - Marion Aquilina

Autre difficulté pour les couvreurs, trouver de quoi couvrir ! Les artisans ont parfois du mal à trouver suffisamment de tuiles et de bâches pour intervenir chez tout le monde. "On a beaucoup de difficultés avec la matière première" confie Julien, "donc c'est très compliqué d'aider les gens, on fait du mieux possible pour tout le monde. On essaye de leur dire qu'on va faire au plus vite, que des bâches vont être mises à disposition par monsieur le maire, donc on essaye de gérer au mieux".

Les couvreurs sont très sollicités pour faire les réparations essentielles sur les toits des maisons abîmées © Radio France - Marion Aquilina

Des habitants doivent être relogés

Certains foyers ont été contraints de quitter leur maison parce que l'eau coulait partout, avec des infiltrations, des matelas trempés, des plafonds effondrés ou de la laine de verre gorgée d'eau. C'est ce qui est arrivé à la famille de Jordane, Maïté, et leurs quatre enfants. Ils ont été relogés à l'hôtel, en attendant que leur maison soit de nouveau habitable. "Ça tombe dans les chambres, sur le parquet, on a dû pousser tous les meubles" raconte Jordane, "heureusement l'assurance nous a trouvé un hôtel à dix minutes. C'est bien surtout pour les enfants, qu'ils arrêtent de voir tout ça, ce champ de mine qui est au milieu de nous, les toitures sont par terre, il y a des gravats partout, ce n'est pas un spectacle pour eux".

Jordane, Maïté et leurs quatre enfants devant leur maison sinistrée © Radio France - Marion Aquilina

Depuis le déluge de lundi soir, les enfants du couple sont traumatisés explique leur mère, Maïté : "Ils font beaucoup de cauchemars, ils se réveillent en pleine nuit, ils crient, c'est horrible". La famille est séparée à l'hôtel, trois personnes dans chaque chambre. "Donc on craque chacun de notre côté" conclut Maïté.

