Orage de grêle en Indre-et-Loire ce jeudi soir : des dégâts localisés, mais importants

Le pare-brise arrière de la voiture de Jean-Philippe a complètement explosé à cause de l'impact des grêlons

Ce vendredi matin, il est encore difficile de prendre conscience de l'ampleur des dégâts causés par la grêle qui est tombée ce jeudi soir en Indre-et-Loire. Mais il semble qu'ils soient très importants par endroits. Les pompiers parlent d'une soixantaine d'interventions depuis hier soir sur l'ensemble du département. Il s'agit essentiellement de sous-sols inondés, d'arbres tombés à terre ou de coulées de boues.....

Des balles de ping pong en guise de grêlons

Comme sur la voiture de Jean-Philippe Bourgneuf, un habitant de Neuil, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Azay-le-Rideau. Lui roulait en direction de son domicile vers 19h30 ce jeudi soir quand il a été surpris par cet orage de grêle. "Ce n'était pas de la grêle, mais des balles de ping pong ! Ça ressemblait à des balles de ping pong. Je ne voyais plus rien et du coup, ça m'a complètement aveuglé. Ca a pété le pare-brise. C'était _comme dans un film de catastrophe naturelle_".

Jean-Philippe a alors arrêté sa voiture, puis attendu que ça passe. "Le pare-brise arrière, la lunette arrière a complètement explosé et j'ai eu des gros impacts de grêlons qui ont atterri sur mon pare-brise avant et sur la carrosserie". Il a été blessé par les morceaux de verre. Il a du aller à l'hôpital de Chinon pour se les faire enlever.

Le pare-brise avant de la voiture de Jean-Philippe est très marqué par les impacts de grêlons © Radio France - Jean-Philippe Bourgneuf

Au domaine Vigneau Chevreau, à Chançay dans le Vouvrillon, le viticulteur déplore de gros dégâts. 20% de perte selon lui, qui s'ajoutent aux 40% de perte due au gel du mois d'avril dernier.