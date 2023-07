Orage de grêle en Lorraine : "Ma toiture est une passoire !"

"Ma toiture est une passoire !", lâche Stéphane sous les combles de sa maison, où on distingue plusieurs trous et impacts de grêlons dans la toiture de 150m². Cet habitant de Domjevin (Meurthe-et-Moselle), village du Lunévillois, a vécu un déluge dans la nuit de ce mardi à mercredi. "Des grêlons de plus de 40 grammes sont tombés, cela a cassé des tuiles, cabossé la voiture, les volets roulants, une table...", décrit le chauffeur poids-lourd, qui est forcé de jouer les couvreurs pour protéger sa maison.

"S'il pleut cette nuit, c'est la catastrophe"

A l'aide d'une bâche, Stéphane a couvert une partie de sa toiture et les gouttières, aussi trouées par la grêle : "Cela a commencé à s'infiltrer, quand ça a touché le BA13, ça veut dire que la laine de verre, elle est gorgée d'eau... C'est catastrophique." Après avoir cassée plusieurs tuiles, la grêle est alors tombée à l'intérieur de son garage. Des petites taches brunes commencent d'ailleurs à apparaitre sur une partie de son plafond.

La toiture d'une maison dégradée par la grêle à Domjevin. © Radio France - Julien Penot

Stéphane est maintenant dans l'attente de son assureur, qui doit mandater un expert pour constater l'ensemble des dégâts. En parallèle, les couvreurs sont déjà à pied d'œuvre. "Ahh là, c'est la course", lance Mickaël, au volant de sa camionnette. Le professionnel des toitures a reçu une vingtaine d'appels : "On a beaucoup de travail à cause de la grêle, qui a cassé pas mal de tuiles et de gouttières."

Pas de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle

Le maire de la petite commune, Dominique Pierrat, a lui même été touché. Sa voiture et sa toiture ont des allures, par endroit, de gruyère. "Je ne suis pas le seul, il y a au moins 80% des habitations, il y a aussi la zone artisanale, les camions, ils ont dégusté", regrette l'élu, devant une voiture dont le pare-brise est recouvert d'une bâche. La mairie, la salle des fêtes et les deux appartements municipaux ont, eux, été épargnés, tout comme les panneaux solaires disposés sur le toit de l'église.

"Chaque habitant doit déclarer son sinistre, et cela ne passe pas en état de catastrophe naturelle. Je trouve que c'est inadmissible", s'énerve Dominique Pierrat. Les habitants devront donc s'en remettre à leur assurance. Les indemnisés financières se feront, ou non, en fonction des contrats signés. Contacté, la préfecture de Meurthe-et-Moselle, nous confirme que cette épisode de grêle ne donnera pas lieu à une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, qui aurait permis une indemnisation systématique des sinistrés.