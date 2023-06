Orage de grêle : un an après, on répare encore à Belfort

Nous sommes le 26 juin 2022. Les belfortains retiennent leur souffle. Pendant près d'une demi-heure, des grêlons de la taille de balles de ping-pong s'abattent sur la cité du Lion. Les dégâts sont localisés, mais impressionnants. Carrosseries cabossées, pare-brises percés, velux explosés. Un an plus tard, certains travaux sont toujours en cours.

Un an après, on voit encore beaucoup de voitures cabossées dans Belfort © Radio France - Nicolas Joly

Les serres municipales et le marché des Vosges transpercés

Les serres municipales ont été particulièrement touchées. Le chantier à 400 000 euros n'a commencé qu'il y a deux semaines. Processus long, car il ne s'agit pas simplement de reconstruire comme avant. "On a fait un choix technique de verre feuilleté", explique Vincent Schumacher, directeur des espaces verts à la mairie de Belfort. "Le système d'arrosage a été remis en état, il a fallu purger un certain nombre de sites remplis de débris de verre." Des travaux estimés à 800 000 euros sont aussi attendus sur le marché des Vosges . La mairie espère le rouvrir à l'automne.

Les travaux doivent débuter bientôt au marché des Vosges © Radio France - Nicolas Joly

Ça s'active encore dans les garages

Le chef d'atelier du garage Subasi passe les derniers coups de peinture sur une citadine. Le patron, Gokhan Subasi, est bientôt au bout de ses peines. "Il doit nous rester une dizaine de dossiers grêle à finir, donc on se dépêche de les terminer avant le prochain orage", plaisante-t-il à moitié.

Le garage Subasi a réparé près de 120 véhicules endommagés par la grêle © Radio France - Nicolas Joly

Au total, son équipe a réparé près de 120 véhicules endommagés par les grêlons. Des milliers d'heures de travail. Pour faire face, il a dû se réorganiser et se rapprocher d'autres garagistes. "Eux faisaient le débosselage et nous, on enchaînait sur la peinture. On s'est partagé le travail." Et comme l'union fait la force, ces différents professionnels restent en lien. "On a trouvé un rythme et on continue de travailler ensemble après grêle", se félicite Gokhan Subasi.