Orage de grêles à Saint-Brès : "J'ai couru partout pour tout éponger"

Un violent orage de grêles est tombé sur le secteur de Saint-Brès (Hérault), ce samedi 29 mai 2021, en début de soirée. Une poignée d'habitants ont contacté le maire de la commune. Ils ont expliqué avoir souffert de dégâts matériels. Sandra en fait partie. Elle habite dans le centre-ville depuis un an. L'eau s'est infiltrée dans sa maison et une partie de son plafond s'est effondrée.

L'eau s'est infiltrée dans la maison de Sandra et une partie du faux plafond s'est effondrée - Sandra

"On était en train de regarder un film avec mon compagnon quand on s'est rendu compte que de l'eau commençait doucement à entrer, raconte-t-elle. Petit à petit, les gouttes se sont transformées en torrent. Un torrent avec des feuilles et de la terre. C'est là qu'on a, je pense, sauvé la maison. J'ai sorti tous les récipients qu'on avait. J'ai couru partout pour prendre serviettes, torchons, tout ce que j'avais pour éponger l'eau."

L'eau s'est infiltrée par la verrière de la maison, qui n'a pas cédé mais qui semble fragile, selon elle. En revanche, une partie du faux plafond s'est effondrée dans les toilettes de la maison, situées à l'étage. "Au départ, on a essayé d'ouvrir la porte mais on n'a pas pu, explique-t-elle. Quand on a réussi à entrer, on a levé la tête. Les tuiles, heureusement, sont encore là. Mais il y a un gros trou."

Sandra a contacté son assurance. Mais un dimanche, celle-ci n'a pas pu trouver de professionnels. La jeune femme devra la recontacter demain. Elle espère qu'il n'y aura pas d'autres épisodes de pluie entre temps. Elle craint que les dégâts soient lourds si tel est le cas.

Elle a lancé un appel, sur les réseaux sociaux, pour demander si d'autres habitants de Saint-Brès et des alentours avaient été touchés. Une poignée ont contacté le maire de la commune. Laurent Jaoul envisage de demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.