Orage du 21 juin 2022 en Bourgogne : la mairie de Digoin appelle à l'aide

Les élus de Digoin se sont réunis en conseil municipal extraordinaire ce lundi 27 mars, pour en appeler à la solidarité départementale, régionale et nationale face aux dégâts de la grêle. Dans cette ville de Saône-et-Loire, les dégâts sont toujours du violent orage de grêle du 21 juin 2022 sont toujours visibles neuf mois après, beaucoup de bâtiments sont encore endommagés. La facture est tellement élevée que la ville seule ne pourra pas financer les travaux parfois urgent

Près de trois millions d'euros de dégâts, 40 bâtiments dégradés

La ville a reçu les estimations des travaux de réhabilitation des 40 bâtiments communaux, sur 52, dégradés par l’orage du 21 juin. La facture s'élève à près de trois millions d’euros. Les élus ont donc délibéré sur des demandes de subventions exceptionnelles et urgentes à transmettre aux traditionnels partenaires institutionnels.

« Les conséquences de l’orage de grêle ne sont pas finies. L’exemple de l’Hôtel de ville le montre bien avec un toit toujours transpercé et des infiltrations d’eau malheureusement trop régulières … » explique David Bême, le maire de Digoin. « le centre-ville a été particulièrement touché par l’épisode de grêle de juin dernier… les écoles Lafleur et Bartoli, les ateliers municipaux, le musée de la céramique, le Gymnase Vollat,... Au total, 40 des 52 bâtiments publics ont été plus ou moins lourdement impactés par cet épisode climatique d'une rare violence… » ajoute le premier magistrat lors d'un conseil municipal extraordinaire entièrement consacré à cet épisode inédit.

Le conseil municipal extraordinaire de Digoin pour appeler à l'aide après le violent orage de grêle du 21 juin 2022 - Mairie de Digoin

Des finances déjà affaiblies par les dépenses de personnel et le coût de l'énergie

Avec des dépenses de personnel revues à la hausse, dues à la revalorisation du point d’indice, et des dépenses également en augmentation de près de 300.000 euros dues à la hausse des prix du coût de l’énergie en 2022, la commune n'a pas d'autres choix que faire appel à l'aide via des subventions. Pour la ville de Digoin, les travaux liés à ces réparations ont été évalués par le maître d'œuvre à 2,7 millions d’euros TTC pour lesquels le reste à charge a été estimé à près de 660.000 euros par l'expert d'assurance mandaté par la commune. Une facture conséquente à laquelle il faut encore ajouter le coût du relogement des associations sportives de la salle Vollat.

Malgré une bonne assurance, les subventions sont indispensables

La ville était correctement assurée mais l’ampleur des dégâts est telle que le reste à charge est considérable pour une commune de la taille de Digoin qui compte moins de 8000 habitants. D''où cette demande d'un financement exceptionnel de l'Etat, de la Région Bourgogne Franche-Comté, du Département de Saône-et-Loire et de la Communauté de communes « le Grand Charolais ».

Les élus ont approuvé à l’unanimité les deux délibérations proposées. Et après la clôture de la séance, les conseillers municipaux ont passé le reste de la soirée à reprendre la programmation des investissements communaux pour en différer certains afin de pouvoir boucler le projet de budget qui sera présenté lundi prochain 3 avril lors du prochain conseil municipal. Une date à laquelle la commission départementale de la DETR (dotation de l'État destinée aux territoires ruraux) doit se réunir sous la présidence du Préfet de Saône-et-Loire, Yves Seguy, envers qui tous les espoirs digoinais sont désormais tournés, explique la mairie de Digoin dans un communiqué.