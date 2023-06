Orage en Mayenne : l'intensité et la localisation sont difficiles à prévoir, selon Météo France

Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La foudre va tomber en Mayenne ce vendredi 9 juin : l'ensemble du département est concerné par des orages forts "en fin d'après-midi", selon Météo France. En mai 2022, un orage avait provoqué des dégâts importants partout en Mayenne , comme des coulées de boue et des inondations. Une maison avait également été incendiée à cause de la foudre. Alors à quoi faut-il s'attendre exactement ce vendredi 9 juin ? "C'est compliqué de prévoir la localisation d'une part et l'intensité d'autre part", explique Lionel Salvayre, référent territorial à Météo France dans les Pays de la Loire.

"Certaines communes passeront peut-être à travers"

Météo France ne peut pas prévoir les conséquences de ces orages en Mayenne. "Sur les dégâts, je ne me prononcerai pas", explique Lionel Salvayre, prévionniste à Météo France dans les Pays de la Loire. La localisation précise des orages ne peut pas non plus être prévue. "Le risque est pour l'ensemble du département, mais il y aura peut-être des communes qui n'auront rien, certaines passeront peut-être à travers", précise-t-il.

La quantité d'eau qui accompagnera les orages est également difficile à prévoir. "Grosso modo, on sera entre 5 et 10 millimètres généralisés afin de manière générale et potentiellement de 20 à 40. Mais vraiment, cela va être au cas par cas", explique Lionel Salvayre.