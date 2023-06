Orages sur Pau : le centre commercial Leclerc Tempo est fermé

Devant l'entrée principale du Centre Leclerc Université de Pau, un agent de sécurité se charge d'avertir avec un mégaphone que le magasin est fermé pour la journée. Sur les portes, des affichettes écrites en urgence à la main indiquent qu' en raison d'un violent orage , "le magasin est dans l'incapacité de recevoir ses clients" ce mardi. Derrière les grilles baissées, les employés passent le balai pour évacuer l'eau encore présente dans les allées de l'hypermarché. Entre 15 et 20 cm d'eau ont inondé les lieux mardi soir. Le parking sous-terrain est lui totalement inondé." Il y a eu jusqu'à un mètre d'eau," nous confient des pompiers sur place. À la mi-journée, un camion d'APR assainissement continuait de pomper les sous-sols.

ⓘ Publicité

D'importants dégats à l'intérieur de la galerie marchande

Les commerçants de la galerie marchande ont été particulièrement touchés. Les employées de toutes les boutiques s'appliquaient mardi matin à nettoyer et à évacuer la marchandise abimée par la montée des eaux. Des portants de vêtements ont été sortis dans l'allée centrale de la galerie. "C'est la catastrophe," se désole la gérante d'un magasin de prêt-à-porter dont le sol est encore trempé. À plusieurs endroits, les dalles en pierre de l'allée principale ont été soulevées par la force de l'eau.

De nombreux clients ont dû faire demi-tour après s'être cassé le nez sur les grilles du centre commercial. © Radio France - Yannick DAMONT

Hugo Belit, le directeur du Leclerc, indique qu'une réouverture de l'hypermarché et des 50 boutiques de la galerie est prévue pour demain mercredi. Ce mardi, seuls le drive, la cafétéria et la pizzeria étaient ouverts, et de très nombreux clients qui n'étaient pas au courant ont du rebrousser chemin.