Orages : 13 départements toujours en vigilance orange ce dimanche soir

Météo France maintient 13 départements en vigilance orange aux orages ce dimanche soir et jusqu'à minuit. Les 13 départements encore concernés par la vigilance orange sont : Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Oise, l'Aube, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal. "Ces orages pourront présenter un caractère violent avec de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent et de fortes précipitations", précise Météo France.

La vigilance a été levée pour 20 départements dont le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Calvados, l'Orne et la Sarthe. Tous les départements de la région Centre-Val de Loire n'était également plus concernés par cette vigilance en début de soirée, tout comme l'Eure et la Seine-Maritime, où des dégâts ont été recensés après le passage de l'orage .