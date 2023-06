Orages : 15 départements en vigilance orange ce lundi

Météo France place quinze départements en vigilance orange aux orages ce lundi du Poitou-Charente, du Centre, de la Bourgogne et de la Champagne. L'alerte débute à 15h et l'organisme de prévision prévoit notamment des vents violents, de fortes pluies et de la grêle.

15 départements sont en vigilance orange aux orages ce 19 juin 2023. (Illustration) © Maxppp - Olivier Arandel Quinze départements du Poitou-Charentes à la Champagne sont placés en vigilance orange aux orages ce lundi à partir de 15h par Météo France. Il s'agit de l'Aube, de la Charente, de la Charente-Maritime , du Cher, de la Côte-d'Or, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Nièvre, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de l'Yonne. ⓘ Publicité Météo France prévoit notamment de forts cumuls de pluie en peu de temps et des chutes de grêle, associés à une forte activité électrique, voire de fortes rafales de vent pouvant localement dépasser les 100 km/h. Les orages s'évacueront vers les Ardennes et la Lorraine dans la nuit de lundi à mardi, en perdant peu à peu de leur virulence. À lire aussi VIDÉOS - Tornade, inondations, fortes rafales : les orages balayent le grand Ouest de la France